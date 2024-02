Shandong Hi-Speed Road and Bridge Aktie: Was soll das denn werden?

In den letzten Wochen konnte bei Shandong Hi-speed Road & Bridge eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Stimmung und den Buzz eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Shandong Hi-speed Road & Bridge daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 6,32 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,59 CNH deutlich darunter liegt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,52 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Auf dieser Basis erhält Shandong Hi-speed Road & Bridge eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Shandong Hi-speed Road & Bridge mit einer Rendite von -19,04 Prozent etwas darüber. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche liegt das Unternehmen mit 1,61 Prozent über der mittleren Rendite der Branche. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shandong Hi-speed Road & Bridge mit 2,94 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,67 Prozent. Daher wird die Aktie als lukratives Investment bewertet und erhält in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.