Shandong Hi-Speed Road and Bridge Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shandong Hi-speed Road & Bridge beträgt das aktuelle KGV 3. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Shandong Hi-speed Road & Bridge damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shandong Hi-speed Road & Bridge derzeit "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,69 CNH, womit der Kurs der Aktie (5,64 CNH) um -15,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,79 CNH, was einer Abweichung von -2,59 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Dividendenrendite der Shandong Hi-speed Road & Bridge beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,79 Prozent und liegt damit 1,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich Bauwesen. Deshalb erhält die Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shandong Hi-speed Road & Bridge zeigt eine Ausprägung von 44, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,88, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral".

