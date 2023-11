Shandong Hi-Speed Road and Bridge Aktie: Reine Nervensache!

Die Shandong Hi-speed Road & Bridge-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent, was einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Hi-speed Road & Bridge einen Wert von 4 auf. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" bei 0. Dies führt zu einer Einschätzung als weder unterbewertet noch überbewertet, und die Aktie erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shandong Hi-speed Road & Bridge derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,95 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,74 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,41 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 6,12 CNH führt zu einer Abweichung von -6,21 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt eine überwiegend positive Diskussion in den letzten Tagen, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Jedoch gab es in den letzten Tagen verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shandong Hi-speed Road & Bridge, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie im Anleger-Sentiment führt.