Shandong Head Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI von Shandong Head bei 83,02, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, wobei der RSI für Shandong Head bei 48 liegt, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt fällt die Bewertung in dieser Kategorie daher auch als "Schlecht" aus.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Shandong Head mit -21,48 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 14 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,3 Prozent, wobei Shandong Head mit 14,18 Prozent deutlich schlechter abschneidet. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Shandong Head in den vergangenen Monaten zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung als "Gut" führt.

In den letzten zwei Wochen wurden die Aktien von Shandong Head überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab eine überwiegend positive Stimmung und Themen rund um den Wert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung als "Gut" führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Bewertung.