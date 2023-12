Shandong Head Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für Shandong Head liegt bei 6,08 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 41,26 und signalisiert eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Head-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +5,95 Prozent beim aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls über dem Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Shandong Head in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -13,19 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite der Aktie unter dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen über Shandong Head veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".