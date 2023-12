Shandong Haihua Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von Shandong Haihua in der "Materialien"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -14,5 Prozent verzeichnet, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ähnlich sieht es in der "Chemikalien"-Branche aus, wo die durchschnittliche Rendite bei -7,99 Prozent liegt und Shandong Haihua mit 6,51 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Shandong Haihua-Aktie zeigt hingegen mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. Trotzdem wurden auch einige "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Haihua einen Wert von 7 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Shandong Haihua-Aktie der letzten 200 Handelstage um -3,97 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Shandong Haihua eine gemischte Bewertung in Bezug auf den Aktienkurs, basierend auf verschiedenen Kriterien wie Branchenvergleich, Anleger-Sentiment, fundamentale und technische Analyse. Der Artikel zeigt, dass die Aktie in einigen Bereichen unterdurchschnittlich abschneidet, während sie in anderen Bereichen neutral bewertet wird.