Shandong Haihua Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Stimmung unter den Anlegern für Shandong Haihua ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv gewesen. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. Nur an drei Tagen waren die Anleger überwiegend neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Eine tiefgehende Analyse der Kommunikation zeigt jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Shandong Haihua insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,39 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor ("Materialien") liegt Shandong Haihua damit 13,33 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -7,06 Prozent, und Shandong Haihua liegt aktuell 13,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Haihua liegt bei einem Wert von 8, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von Shandong Haihua liegt derzeit bei 18,75, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Gut". Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".