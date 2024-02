Shandong Haihua Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Aktie von Shandong Haihua weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,66 Prozent auf, was lediglich 0,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Aktie derzeit als neutrales Investment angesehen und von der Redaktion entsprechend bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Shandong Haihua festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls neutral bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shandong Haihua-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 35, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 60,8 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Shandong Haihua in den vergangenen 12 Monaten eine Wertentwicklung von -30,38 Prozent verzeichnet. Dies stellt eine Underperformance von -5,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche dar, die im Durchschnitt um -24,72 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie um 5,66 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichskategorien erhält Shandong Haihua ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die Shandong Haihua-Aktie derzeit als neutrales Investment angesehen wird, basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.