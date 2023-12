Shandong Haihua Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die chinesische Chemieaktiengesellschaft Shandong Haihua hat eine Dividendenrendite von 1,47 Prozent, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik neutral. Die Dividendenrendite bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Shandong Haihua eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Es wurden jedoch kaum Veränderungen in der Stimmungsänderungsrate festgestellt. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild als gut bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Materialien-Sektor hat die Shandong Haihua-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -20,39 Prozent erzielt, was 12,09 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Chemikalienbranche beträgt -8,3 Prozent, und Shandong Haihua liegt derzeit 12,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Shandong Haihua-Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der 50- und 200-Tage-Durchschnitt befindet. Daher erhält sie eine neutrale Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Dividendenpolitik, des Sentiments, der Stimmungsänderung, des Branchenvergleichs des Aktienkurses und der technischen Analyse, dass Shandong Haihua-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung erhält.