Shandong Haihua Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der Shandong Haihua zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs jetzt bei 6,89 CNH liegt, während der Kurs der Aktie selbst 6,73 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -2,32 Prozent beträgt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,72 CNH, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +0,15 Prozent hat und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Shandong Haihua wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shandong Haihua eingestellt waren. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Shandong Haihua daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion, obwohl acht Handelssignale eine "Neutral" Bewertung ergeben. Insgesamt wird Shandong Haihua von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,39 Prozent erzielt, was 12,97 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,42 Prozent, und Shandong Haihua liegt 12,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.