Shandong Gold-Mining, tut es schon wieder!

Shandong Gold Mining hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 16,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dem Bereich "Metalle und Bergbau" durchschnittlich um -8,26 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Shandong Gold Mining eine Outperformance von +25,03 Prozent erzielt hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -8,26 Prozent, und Shandong Gold Mining übertraf diesen Wert um 25,03 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Shandong Gold Mining eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf dieser Grundlage erhält Shandong Gold Mining eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Shandong Gold Mining auf 7-Tage-Basis bei 72,98 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 57,46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Shandong Gold Mining in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Abschließend betrachtet, beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shandong Gold Mining auf 24,07 CNH, während der aktuelle Kurs bei 21,73 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -9,72 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 23,52 CNH, was einer Distanz von -7,61 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Damit erhält Shandong Gold Mining insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" in unserer Analyse.