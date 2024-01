Shandong Gold-Mining Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung im Verhältnis zueinander gesetzt. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Shandong Gold Mining wird der 7-Tage-RSI mit 63,39 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 56,77, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Shandong Gold Mining in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen beobachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wurden 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale aus den sozialen Medien erhalten, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shandong Gold Mining verläuft bei 24,31 CNH, während der Aktienkurs bei 22,57 CNH liegt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 22,76 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Shandong Gold Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -7,3 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +24,07 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor hat Shandong Gold Mining mit einer Überperformance von 24,07 Prozent eine starke Performance gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.