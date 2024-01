Shandong Gold-Mining Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI der Shandong Gold Mining liegt derzeit bei 23,08 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,24 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält Shandong Gold Mining daher eine Gesamtbewertung von "gut" im Hinblick auf den RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um Shandong Gold Mining haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Daher wird das Kriterium "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Shandong Gold Mining somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shandong Gold Mining-Aktie derzeit bei einem längerfristigen Durchschnitt von 24,23 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 23,02 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Shandong Gold Mining überwiegend positiv diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Jedoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" im Anleger-Sentiment führt.