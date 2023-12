Shandong Gold-Mining Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Shandong Gold Mining Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 24,17 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,99 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz von -4,88 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 23,14 CNH, was einer Distanz von -0,65 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit fünf Tagen positiver Diskussion und vier Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, weshalb die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Shandong Gold Mining Aktie über einen längeren Zeitraum zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussion hinweist und daher mit "Gut" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Bewertung in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index der Shandong Gold Mining Aktie zeigt für den RSI7 einen Wert von 17,65, was zu einer "Gut" Empfehlung führt, und für den RSI25 einen Wert von 48,42, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Dies ergibt ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.