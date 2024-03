Shandong Gold-Mining Aktie: Gigantischer Hammer!

Shandong Gold Mining konnte in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 13,97 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt um -24,66 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Shandong Gold Mining im Branchenvergleich eine Outperformance von +38,63 Prozent erzielt hat. Auch im "Materialien"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Überperformance von 38,63 Prozent punkten, was zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shandong Gold Mining Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 1,04 als überverkauft gilt. Eine Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 19, was darauf hinweist, dass die Aktie als stark überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine positive Einstufung.

Darüber hinaus ist die Shandong Gold Mining Aktie mit einem Kurs von 25,35 CNH aktuell +15,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +6,38 Prozent positiv eingeschätzt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen positiv zugenommen. Dies spiegelt sich in vermehrten positiven Kommentaren über Shandong Gold Mining wider und führt zu einer "Gut"-Bewertung von Seiten der Redaktion.

Insgesamt erhält die Shandong Gold Mining Aktie aufgrund der Performance, der technischen Analyse und des gesteigerten Interesses in den sozialen Medien ein insgesamt positives Rating.