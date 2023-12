Shandong Geo-Mineral Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Yunding hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 58,15 Prozent erzielt, was mehr als 66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -8,3 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, was Yunding mit einer Rendite von 66,45 Prozent deutlich übertrifft. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yunding-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 8,53 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 9,38 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +9,96 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (8,21 CNH) liegt mit dem aktuellen Schlusskurs von 9,38 CNH um +14,25 Prozent darüber, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Yunding beträgt aktuell 38,96 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,13 Punkten, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit wird Yunding insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat in den letzten fünf Tagen die negative Kommunikation zugenommen. Aufgrund dieser verstärkten Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.