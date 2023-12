Die Shandong Fengyuan Chemical Stock-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse der Shandong Fengyuan Chemical-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 20,09 CNH verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 13,82 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -31,21 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 16,72 CNH liegt, ergibt sich eine Differenz von -17,34 Prozent und somit ein weiteres "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Shandong Fengyuan Chemical-Aktie hat einen Wert von 94, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 73,39 im überkauften Bereich und führt daher zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shandong Fengyuan Chemical.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Werts lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum betrachtet werden können. In diesem Fall zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine Veränderung zum Negativen, wodurch eine Gesamtbewertung von "Schlecht" entsteht.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Shandong Fengyuan Chemical in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die thematisierten Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Aus diesem Grund ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.