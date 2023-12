Shandong Fengyuan Chemical Stock Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Shandong Fengyuan Chemical hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -49,48 Prozent erzielt, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt des Materialien-Sektors liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Chemikalien"-Branche von -8,12 Prozent schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 41,36 Prozent deutlich darunter ab. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shandong Fengyuan Chemical mit 0,39 Prozent derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von -1,56 Prozentpunkten im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Chemikalien-Branche. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Fengyuan Chemical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 19,43 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,05 CNH liegt, was einen Unterschied von -17,4 Prozent darstellt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 16,46 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-2,49 Prozent). Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, während die einfache Charttechnik zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung zu Shandong Fengyuan Chemical war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Performance der Shandong Fengyuan Chemical-Aktie in verschiedenen Kategorien gemischte Ergebnisse, wobei die Anleger-Stimmung positiv bleibt.