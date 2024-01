Shandong Denghai Seeds Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Amdocs":

Die Aktie von Shandong Denghai Seeds hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor einer Unterperformance um 22,21 Prozent entspricht. Im Nahrungsmittelsektor liegt die durchschnittliche Rendite bei -10,34 Prozent, und die Aktie von Shandong Denghai Seeds liegt aktuell 22,45 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Denghai Seeds-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,81 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,23 CNH liegt, was einem Unterschied von -16,32 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (14,67 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter (-9,82 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie auch in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Denghai Seeds beträgt 53, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche neutral bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shandong Denghai Seeds. Daher wird die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet. Allerdings wird festgestellt, dass über Shandong Denghai Seeds deutlich mehr diskutiert wird als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.