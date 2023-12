Shandong Denghai Seeds Aktie: Der weitere Knall!

Die Anleger-Stimmung bei Shandong Denghai Seeds ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie. Trotz einiger positiver Diskussionen in den vergangenen Tagen wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shandong Denghai Seeds auf 16,18 CNH angestiegen ist, während die Aktie selbst nur einen Kurs von 13,94 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -13,84 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 14,93 CNH, was einer Abweichung von -6,63 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Schlecht".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz wird die Kommunikation im Netz langfristig beobachtet. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Shandong Denghai Seeds in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfuhr eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Shandong Denghai Seeds im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,79 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Aktie 27,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -4,51 Prozent, und Shandong Denghai Seeds liegt aktuell 28,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.