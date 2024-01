Shandong Denghai Seeds Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Shandong Denghai Seeds wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Shandong Denghai Seeds in diesem Punkt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Shandong Denghai Seeds derzeit bei 15,67 CNH, was die Aktie die Einstufung "Schlecht" verleiht. Der Aktienkurs selbst ging bei 12,61 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -19,53 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Differenz bei -13,15 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shandong Denghai Seeds führt zu einer Einstufung von "Neutral" bei einem Niveau von 64,76. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 84,09 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Shandong Denghai Seeds aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,7 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Shandong Denghai Seeds daher heute mit "Schlecht".