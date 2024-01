Shandong Denghai Seeds Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Analyse von Sentiment und Buzz: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen öfter als üblich diskutiert und erhielt die Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Shandong Denghai Seeds-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Dividende: Mit einer Dividende von 0 % liegt Shandong Denghai Seeds im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (1,71 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger, was zu einer negativen Bewertung führt.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Shandong Denghai Seeds weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass das Unternehmen überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Shandong Denghai Seeds-Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

