Shandong Dawn Polymer Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Shandong Dawn Polymer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 15,12 CNH für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 12,31 CNH, was einem Unterschied von -18,58 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 13,13 CNH liegt mit einem Unterschied von -6,25 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shandong Dawn Polymer-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Shandong Dawn Polymer-Aktie mit einer Rendite von -28,77 Prozent eine Unterperformance von mehr als 22 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche mit einer mittleren Rendite von -7,18 Prozent liegt die Aktie mit 21,6 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Shandong Dawn Polymer ist insgesamt besonders negativ. Die Äußerungen und Meinungen in den Diskussionsforen und sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen zeigen eine überwiegend negative Tendenz. Die Diskussionen der vergangenen Tage waren jedoch von positiven Themen geprägt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shandong Dawn Polymer-Aktie liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 63,38 führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shandong Dawn Polymer.