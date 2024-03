Shandong Dawn Polymer Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Shandong Dawn Polymer zeigen eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz war im Vergleich zur üblichen Aktivität neutral, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 40, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 48,6, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Shandong Dawn Polymer in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -20,08 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Performance mit -20,08 Prozent unter dem Durchschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Shandong Dawn Polymer-Aktie am letzten Handelstag bei 10,67 CNH lag, was einem Unterschied von -22,23 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (13,72 CNH) entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs (10,93 CNH) nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (10,93 CNH), was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Shandong Dawn Polymer basierend auf den genannten Faktoren eine neutrale Bewertung.