Shandong Dawn Polymer Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Shandong Dawn Polymer in den sozialen Medien festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie neutral bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem neutralen Rating auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Shandong Dawn Polymer bei 12,81 CNH liegt, was einer Entfernung von -16 Prozent vom GD200 (15,25 CNH) entspricht. Dies führt zu einem negativen Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 13,11 CNH, was zu einem neutralen Signal führt. Der Kurs der Shandong Dawn Polymer-Aktie wird insgesamt als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shandong Dawn Polymer liegt bei 39,05, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als neutral vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Shandong Dawn Polymer mit einer Rendite von -28,77 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,35 Prozent kommt, liegt Shandong Dawn Polymer mit 21,43 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.