Shandong Dawn Polymer Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Aktienkurs des Unternehmens Shandong Dawn Polymer hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Materialien-Sektor 22,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Chemikalien-Branche beträgt -6,67 Prozent, und Shandong Dawn Polymer liegt aktuell 22,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie hat die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei nur an zwei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch verstärkt zugunsten des Unternehmens Shandong Dawn Polymer geändert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shandong Dawn Polymer-Aktie beträgt 29, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Shandong Dawn Polymer ein "Gut"-Rating, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.