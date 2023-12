Shandong Dawn Polymer Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Progressive":

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und das Interesse an Shandong Dawn Polymer in den letzten Wochen relativ stabil geblieben sind. Daher wird die Aktie mit einer neutralen Bewertung eingestuft. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Shandong Dawn Polymer bei 12,81 CNH, was einer Abweichung von -2,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Bei Betrachtung der vergangenen 200 Tage zeigt sich jedoch eine schlechte Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -16 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shandong Dawn Polymer liegt bei 39,05, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Somit wird die Aktie auch in dieser Kategorie insgesamt mit neutral bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Shandong Dawn Polymer im letzten Jahr eine Rendite von -28,77 Prozent erzielt, was 20,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" zeigt sich eine Unterperformance, weshalb die Aktie insgesamt mit schlecht bewertet wird.