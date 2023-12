Shandong Dawn Polymer Aktie: Es geht auch anders!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Shandong Dawn Polymer wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Der Aktienkurs von Shandong Dawn Polymer erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,53 Prozent, was 26,32 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,21 Prozent, und Shandong Dawn Polymer liegt aktuell 26,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit positiven Themen an fünf Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. In den vergangenen Tagen war jedoch verstärkt negative Kommunikation über das Unternehmen zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Shandong Dawn Polymer-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Der gleitende Durchschnitt beträgt aktuell 15,31 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,21 CNH liegt, was einem Unterschied von -20,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen negativen Trend, da auch hier der letzte Schlusskurs (13,1 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auf Basis dieser einfachen Charttechnik wird die Shandong Dawn Polymer-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.