Shandong Bohui Paper Industrial Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktie von Shandong Bohui Paper Industrial hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,45 Prozent erzielt, was 20,18 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -8,27 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 20,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shandong Bohui Paper Industrial in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Auch hierfür erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. In Bezug auf den RSI25 wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Shandong Bohui Paper Industrial für diesen Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Shandong Bohui Paper Industrial diskutiert. Dies hat dazu geführt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer mit einer "Gut"-Bewertung bewertet.