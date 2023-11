Shandong Bohui Paper Industrial Aktie: Lieber beobachten als handeln

Analyse der Shandong Bohui Paper Industrial-Aktie: Neutraler Standpunkt

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in Bezug auf die Shandong Bohui Paper Industrial-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 61,54 Punkten, was auf eine neutrale Position der Aktie hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls eine neutrale Position (Wert: 43,3). Somit erhält die Shandong Bohui Paper Industrial-Aktie in Bezug auf den RSI eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Shandong Bohui Paper Industrial-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche hat sie eine Outperformance von +0,11 Prozent gezeigt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shandong Bohui Paper Industrial-Aktie bei 6,75 CNH, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass die Shandong Bohui Paper Industrial-Aktie derzeit neutral positioniert ist. Keine der analysierten Kategorien weist auf eine klare Über- oder Unterbewertung hin.