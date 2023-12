Shandong Bohai Ferry Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Der Aktienkurs von Bohai Ferry hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 26,07 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine überdurchschnittliche Performance darstellt. Selbst im Vergleich zur "Marine"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,6 Prozent verzeichnete, liegt Bohai Ferry mit 26,67 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Bohai Ferry als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 61,9 und der RSI25 beläuft sich auf 36,08, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Diskussionen über Bohai Ferry in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um den Titel hin. In den vergangenen Wochen überwogen neutrale Themen rund um den Wert, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Allerdings wurden auch sieben Handelssignale ermittelt, wovon zwei als gut und fünf als schlecht eingestuft wurden. Insgesamt wird die Aktie von Bohai Ferry somit mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie von Bohai Ferry wird derzeit weniger diskutiert als normal und erfährt eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.