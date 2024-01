Shandong Bohai Ferry Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Bohai Ferry-Aktie wird derzeit gemäß der technischen Analyse positiv bewertet. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,48 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,4 CNH liegt, was einem Unterschied von +25,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,44 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+11,37 Prozent). Somit erhält die Bohai Ferry-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt positive Signale. Mit einem Wert von 25,4 gilt die Aktie als überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Beim Branchenvergleich Aktienkurs schneidet Bohai Ferry ebenfalls gut ab. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (Industrie) und der "Marine"-Branche liegt die Rendite der Bohai Ferry-Aktie jeweils deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Auch die Anlegerstimmung zeigt sich positiv, sowohl in den Diskussionen in den Social Media als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Die Gesamtstimmung wird daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale zeigen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Insgesamt erhält die Bohai Ferry-Aktie basierend auf der technischen Analyse und der Anlegerstimmung ein positives Rating.