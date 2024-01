Shandong Bohai Ferry Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Bohai Ferry-Aktie wird derzeit anhand verschiedener technischer Indikatoren bewertet. Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie, der auf Basis der letzten 200 Handelstage berechnet wird. Aktuell beträgt dieser Wert 7,48 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,4 CNH liegt, was einem Unterschied von +25,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 8,44 CNH und einem Schlusskurs, der um +11,37 Prozent darüber liegt. In Summe erhält die Bohai Ferry-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz zeigen sich keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso konnte keine nennenswerte Veränderung in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich für diese Stufe also ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der Branche zeigt sich, dass die Bohai Ferry-Aktie mit einer Rendite von 26,07 Prozent die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" um mehr als 25 Prozent übertrifft. Auch im Vergleich zur "Marine"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -0,7 Prozent kommt, liegt die Aktie mit 26,77 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und weist der Bohai Ferry-Aktie aktuell einen Wert von 25,4 zu, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher mit "Gut" bewertet wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was als Signal für eine neutrale Situation interpretiert wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Gut".

Die Bohai Ferry-Aktie wird somit anhand verschiedener technischer Indikatoren umfassend bewertet und erhält insgesamt gute Bewertungen in den betrachteten Kategorien.