Shandong Bohai Ferry Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Bohai Ferry Aktie wird derzeit auf der Grundlage einer technischen Analyse bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 7,77 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 9,42 CNH aus dem Handel ging. Dies ergibt einen Abstand von +21,24 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,28 CNH, was einer Differenz von +1,51 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich für die Bohai Ferry-Aktie somit eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder wesentliche positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bohai Ferry, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wurde in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bohai Ferry in Social Media beobachtet. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bohai Ferry wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Bohai Ferry Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,37 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +35,04 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche, die im Durchschnitt um -10,68 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,36 Prozent erzielte, lag Bohai Ferry mit 43,72 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

