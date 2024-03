Shandong Bohai Ferry Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die technische Analyse der Bohai Ferry-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 7,92 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,86 CNH liegt, was einer Abweichung von +11,87 Prozent entspricht und aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,34 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,14 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bohai Ferry-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bohai Ferry-Aktie zeigt ebenfalls interessante Werte. Der RSI für 7 Tage liegt bei 73,33, was als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt hingegen bei 53, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bohai Ferry-Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Bohai Ferry-Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Bohai Ferry-Aktie daher für diese Stufe ein "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde die Bohai Ferry-Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Jedoch wurden auch 7 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und der Buzz sowie die Anleger-Stimmung gemischte Bewertungen für die Bohai Ferry-Aktie. Die Schlussfolgerungen aus diesen Analysen sollten Anleger daher genau abwägen und weitere Entwicklungen im Auge behalten.

