Shandong Bohai Ferry Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Bohai Ferry wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 49,17 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen zeigt mit einem Wert von 29,08 an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Einstufung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Bohai Ferry im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,07 Prozent erzielt, was 26,59 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt und 24,86 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Marine". Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass Bohai Ferry eine neutrale Einschätzung erhält. Die Diskussionsintensität im Netz entspricht der üblichen Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv ausgefallen, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Bohai Ferry gute Bewertungen in Bezug auf den RSI, den Aktienkurs und die Anleger-Stimmung, während das Sentiment und Buzz als neutral eingestuft wird.