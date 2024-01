Shandong Bohai Ferry Aktie: Eine neue Chance!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger vermehrt positiv über das Unternehmen Bohai Ferry ausgetauscht. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale ergeben. Es wurden 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signal identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Bohai Ferry derzeit um +16,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +32,85 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche hat die Bohai Ferry in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +27,34 Prozent erzielt. Während die durchschnittliche Performance der Branche bei -1,27 Prozent lag, konnte die Bohai Ferry eine Performance von 26,07 Prozent verzeichnen. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Performance von 1,36 Prozent eine Überperformance von 24,71 Prozent erzielt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Bohai Ferry liegt bei 29,93, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,62 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Gut".