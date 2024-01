Shandong Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

Die Shandong-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat die Shandong-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22 als unterbewertet gilt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shandong-Aktie bei 0,37 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,36 HKD aus dem Handel, was einem Abstand von -2,7 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,35 HKD, was einer Differenz von +2,86 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Gesamtbewertung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Shandong-Aktie mit einem Wert von 28,57 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Signal. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".