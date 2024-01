Shandong Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI werden 7- und 25-Tage-Basen herangezogen, um die kurzfristige Kursentwicklung einzuschätzen. Im Fall von Shandong liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält Shandong eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass Shandong weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur "Finanzen"-Branche liegt die Rendite von Shandong mit -10 Prozent mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite von Shandong mit -8,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher neutral bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Shandong mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,63 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 23,73. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels und einer "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält Shandong daher eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI, ein "Neutral"-Rating im Branchenvergleich und im Sentiment, sowie eine "Gut"-Empfehlung aufgrund der fundamentalen Analyse.