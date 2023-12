Shan Dong Yisheng Livestock, Poultry Breeding Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, berichtet die Redaktion. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während sieben Tage von negativer Kommunikation geprägt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding gesprochen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding-Aktie liegt bei 60. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (55,35) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem "Neutral"-Rating für Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, so die Redaktion weiter. Bei Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionsintensität eine starke Aktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") weist Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding mit einer Rendite von -24,65 Prozent eine Unterperformance von mehr als 16 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -9,25 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt die Aktie mit einer Rendite von -24,65 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.