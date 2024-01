Shan Dong Yisheng Livestock, Poultry Breeding Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Aktienkurs von Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding ist in den letzten 12 Monaten um -24,65 Prozent gesunken. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche durchschnittlich einen Rückgang um -10,76 Prozent, was bedeutet, dass Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding im Branchenvergleich um -13,89 Prozent unterperformt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -10,94 Prozent, wobei Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding um 13,71 Prozent hinter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent und damit 1,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding beträgt 14, während vergleichbare Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 82,02, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,2 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.