Shan Dong Yisheng Livestock, Poultry Breeding Aktie: Ruhig bleiben!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding beträgt 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Nahrungsmittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Dies entspricht etwa 0 Prozent. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding beträgt 0 %, was 1,85 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,85 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als im Durchschnitt.

Das Stimmungsbild bezüglich Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird das Sentiment mit "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding daher für dieses Kriterium ein "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding mit 10,36 CNH inzwischen +0,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -10,23 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.