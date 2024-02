Shan Dong Yisheng Livestock, Poultry Breeding Aktie: Pleite oder Chance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding beträgt das aktuelle KGV 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding beträgt 46,38 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding beträgt 0 Prozent, was 1,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in der Branche "Nahrungsmittel" eher unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding eine Performance von -32,47 Prozent, was eine Underperformance von -12,07 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor lag die Rendite sogar um 11,75 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.