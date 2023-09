Shake Shack: Spannende Quartalszahlen erwartet - Starke Umsatzsteigerung und Gewinnprognose im Fokus

In etwas mehr als einem Monat wird Shake Shack, ein Unternehmen mit Sitz in New York, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Shake Shack-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Der Markt bewertet das Unternehmen derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 2,63 Mrd. EUR. In den kommenden Quartalszahlen wird mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal gerechnet. Im dritten Quartal 2022 erzielte Shake Shack einen Umsatz von 212,87 Mio. EUR. Jetzt wird ein Sprung um +22,10 Prozent auf 257,82 Mio. EUR erwartet.

Auch der bisherige Verlust soll sich laut Analysten ändern und voraussichtlich um -266,70% auf -588,87 Tsd. EUR fallen.

Auf das Jahr gesehen sind die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz...