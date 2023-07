Shake Shack Quartalszahlen: Umsatzsteigerung und Gewinnprognosen im Blick der Investoren

In knapp 100 Tagen wird Shake Shack, das Unternehmen mit Sitz in New York, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Investoren fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können und wie sich die Shake Shack Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung von Shake Shack 2,96 Milliarden Euro. Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen sind Aktionäre und Analysten gespannt auf die Ergebnisse. Datenanalysen zufolge erwarten Experten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 204,76 Millionen Euro. Nun wird ein Sprung um +22,70 Prozent auf 249,14 Millionen Euro prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +166,70 Prozent...