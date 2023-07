Shake Shack Quartalsbilanz: Starke Umsatzprognose und sinkende Verluste erwartet

Die Quartalsbilanz des New Yorker Unternehmens Shake Shack für das 3. Quartal steht in 98 Tagen an. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Shake Shack Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung der Shake Shack Aktie auf 2,96 Mrd. EUR. Daher wird mit großer Spannung auf die neuen Quartalszahlen gewartet. Analysten prognostizieren aktuell einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 204,74 Mio. EUR, während jetzt ein Anstieg um +22,70 Prozent auf 249,11 Mio. EUR erwartet wird.

Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +166,70% auf -778,74 Tsd. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistisch und...