Shake Shack: Aktionäre gespannt auf Quartalsbilanz - Umsatzsteigerung von +22,20% erwartet

In genau 40 Tagen wird Shake Shack, ein Unternehmen mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Shake Shack Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Marktkapitalisierung von Shake Shack beträgt aktuell 2,50 Mrd. EUR. In weniger als zwei Monaten werden die neuen Quartalszahlen vorgestellt. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse erwarten Experten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 213,17 Mio. EUR. Nun wird ein Wachstum von +22,20 Prozent auf 258,23 Mio EUR prognostiziert.

Auch der bisherige Verlust soll sich...