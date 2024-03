Shake Shack Aktie: Das wird teuer!

In den letzten vier Wochen konnte bei Shake Shack eine positive Veränderung sowohl in der Stimmung als auch in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" konnte Shake Shack in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 85,16 Prozent erzielen. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,83 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +86,99 Prozent entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Shake Shack mit einer Rendite von -1,76 Prozent im letzten Jahr um 86,92 Prozent über dem Durchschnittswert liegen. Diese Überperformance führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenpolitik von Shake Shack erhält hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -3,21 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Fundamental betrachtet ist Shake Shack im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 294,75 liegt die Aktie 537 Prozent über dem Branchen-KGV von 46,29. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.