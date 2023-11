Shake Shack Aktie: Das gab es noch nie!

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shake Shack diskutiert. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive, 7 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten zu Shake Shack, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Shake Shack aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 68,13 USD. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung um 9,9 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs (61,99 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Shake Shack-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels, Restaurants und Freizeit, 2,92). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Shake Shack-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Shake Shack beläuft sich mittlerweile auf 63,58 USD, während der aktuelle Kurs bei 61,99 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 57,64 USD, was einer Distanz von +7,55 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird der Shake Shack-Aktie somit die Gesamtnote "Gut" vergeben.