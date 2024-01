Shake Shack Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Shake Shack betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 74,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Shake Shack weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Shake Shack-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt neun Bewertungen fallen acht in die Kategorie "Neutral", während es eine positive und keine negativen Bewertungen gibt. Die qualifizierten Analysen der letzten 30 Tage ergeben ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 68,78 USD, was einer erwarteten Performance von 0,35 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies eine Gesamteinschätzung der Analysten als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shake Shack-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 65,43 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 68,54 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

In den letzten zwei Wochen wurde Shake Shack von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt und die Aktie als "Gut" einstuft. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen in den letzten Wochen unterstützt diese Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Shake Shack-Aktie basierend auf dem RSI, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse. Die Anleger-Stimmung hingegen wird insgesamt als positiv bewertet.